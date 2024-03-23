الاعترافات الكاملة لمنفذي هجوم "كروكوس الإرهابي" وتجنيدهم من جهات خارجية لتنفيذ قتل جماعي عشوائي

اعترف 4 إرهابيين السبت بتنفيذهم هجوم كروكوس الإرهابي بضاحية موسكو يوم الجمعة الماضي بأنه تم تجنيدهم من قبل جهات خارجية لتنفيذ الجريمة.

ونشرت الجهات الروسية المختصة سلسلة مقاطع فيديو تظهر اعترافات الإرهابيين المنفذين للهجوم على مركز "كروكوس" التجاري بضواحي موسكو.

واعترف أحد منفذي هجوم كروكوس الإرهابي بأن السيارة من نوع "رينو" جاءت من طرف وسيط على أن يعمل كسائق أجرة وبعد ذلك تمت دعوته لتنفيذ هجوم إرهابي مقابل المال، فوافق.

وقال أحد الرجال الذي عرف نفسه باسم فريدون شمس الدين إنه وصل من تركيا في 4 مارس الحالي، وتم تجنيده عبر "تلغرام" قبل شهر تقريبا، موضحا أنه كان يستمع إلى محاضرات أحد الدعاة، فاتصل به شخص قال إنه مساعد للداعية، وعرض عليه مبلغ 500 ألف روبل (نحو 5 آلاف دولار) مقبل تنفيذ عملية قتل عشوائي، وكانت مهمته ببساطة قتل "أيا كان من الموجودين في المكان الذي حددوه".

واعترف المنفذ الرابع لهجوم كروكوس الإرهابي الذي عرف عن نفسه على أنه محمد صبير فايزوف بتسلمه وثائق الإقامة في روسيا في المطار مباشرة من أشخاص لا يعرفهم.

والقاسم المشترك بين الإرهابيين الأربعة أنهم مواطنون أجانب ولا يجيدون اللغة الروسية ما اضطر جهات التحقيق للاستعانة بمترجم للتفاهم معهم، وأنه تم تجنيدهم عبر تطبيق تلغرام عبر جهات مختصة.

وكشفت التحقيقات المستمرة حول هجوم كروكوس الإرهابي، أن ضباط الأمن عثروا على هاتف أحد منفذي الهجوم، فيما تم التأكيد على إشعال النار عمدا في مخارج الطوارئ لمنع الدخول إلى المركز.

اقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، مساء يوم أمس الجمعة، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وقالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم على مركز "كروكوس" التجاري.

وكشفت لجنة التحقيق الروسية حصيلة جديدة لضحايا الهجوم الإرهابي وارتفعت الحصيلة إلى 133 قتيلا، مشيرة إلى أن الحصيلة ليست نهائية ومرشحة للارتفاع مع خطورة حالات المصابين الذي وصل عددهم إلى 100.

المصدر: RT