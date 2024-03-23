موريتانيا تعزي روسيا بضحايا الهجوم الإرهابي على "كروكوس"

دانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

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وقالت الوزارة في بيان: تلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، ببالغ الأسى، نبأ الهجوم الإرهابي الذي أودى بالعشرات من الأبرياء في مدينة كراسنوغورسك".

وأضاف البيان: "إذ تقدم الوزارة، بهذه المناسبة الأليمة للحكومة والشعب الروسي الصديقين أحر التعازي والمواساة، وأخلص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، لتؤكد شجب بلادنا وتنديدها القوي بهذا العمل الإجرامي وبكل الأعمال الإرهابية أيا كانت مصادرها وغاياتها".

وقد أعلنت السلطات الروسية مقتل العشرات وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء قيام مجهولين بإطلاق نار في مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو مساء أمس الجمعة وما تبع ذلك من انفجارات وحريق.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية اليوم السبت بارتفاع عدد قتلى هجوم كروكوس الإرهابي إلى 133 شخصا.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، إنه لا يزال 107 من المصابين جراء الهجوم الإرهابي في مركز "كروكوس"، يتلقون العلاج حاليا في المؤسسات الطبية، 3 منهم أطفال.

وفي وقت سابق من اليوم، توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمة إلى مواطني البلاد على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس" التجاري بضواحي موسكو مساء أمس الجمعة، وأعلن عن الحداد في روسيا يوم غد الأحد.

المصدر: RT