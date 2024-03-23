المنفذ الرابع لهجوم كروكوس: حصلت على وثائق الإقامة في روسيا في المطار من أشخاص لا أعرفهم (فيديو)

اعترف المنفذ الرابع لهجوم كروكوس الإرهابي الذي عرف عن نفسه على أنه محمد صبير فايزوف بتسلمه وثائق الإقامة في روسيا في المطار مباشرة من أشخاص لا يعرفهم.

وأظهرت لقطات استجوابه في المستشفى أنه يدعى محمد صبير فايزوف ويبلغ من العمر 19 عاما، وهو لا يعرف اللغة الروسية، لذلك تمت الاستعانة بمترجم.

وقال الإرهابي إنه تلقى وثائق الإقامة في روسيا في المطار مباشرة بعد وصوله من أشخاص لا يعرفهم.

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وهاجم 4 رجال مدججين بالأسلحة مساء أمس الجمعة مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز مما تسبب بمقتل وجرح المئات.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أفادت في وقت سابق اليوم السبت، بأنه تم اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس"، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.

وتم اعتقال الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية، لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الأوكرانية.

المصدر: RT