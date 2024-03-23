وزير خارجية أوروبية سابقة تنفي تنفيذ "داعش" هجوم كروكوس الإرهابي وتلمح إلى الفاعل الحقيقي

اعتبرت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل أن هجوم كروكوس الإرهابي لم يكن هجوما إرهابيا من تنظيم "داعش" الإرهابي، بل كان هجوما سياسيا يستهدف روسيا.

وقالت كنيسل: "داعش لا علاقة له بهذا. هذا ليس عملا إرهابيا عاديا، والسبب فيه هو الأيديولوجيا.. يبدو لي أن هذا قتل جماعي ممنهج ومبرمج ومنظم. لدي انطباع بأن هذه جريمة منظمة لها أسس سياسية. وهذا إجراء ضد دولة معينة".

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وأشارت إلى أن الإرهابيين أنفسهم ليسوا مدفوعين بالأيديولوجيا، بل أرادوا ببساطة كسب المال.

وتواصل وكالات الأنباء العالمية الترويج للإعلان المزور الذي نشر مساء الجمعة ويزعم تبني "داعش" مسؤولية الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وتصر وكالات الأنباء على اعتماد تلك الرواية المدلسة بالرغم من تأكيد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المسلحين اعتزموا بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي عبور الحدود بين روسيا وأوكرانيا، كما أكد أنه كانت لديهم صلات ذات علاقة على الجانب الأوكراني.

وهاجم 4 رجال مدججين بالأسلحة مساء أمس الجمعة مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أفادت في وقت سابق اليوم السبت، بأنه تم اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس"، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.

وتم اعتقال الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية، لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي