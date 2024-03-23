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الأمن الروسي يؤكد أنه كان للإرهابيين المعتقلين صلات على الجانب الأوكراني

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الأمن الروسي يؤكد أنه كان للإرهابيين المعتقلين صلات على الجانب الأوكراني
Sputnik
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أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن المجرمين اعتزموا بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي، عبور الحدود بين روسيا وأوكرانيا، وكانت لديهم صلات ذات علاقة على الجانب الأوكراني.

وجاء في بيان المخابرات الروسية: "بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي، اعتزم المجرمون عبور الحدود الروسية الأوكرانية وكانت لديهم صلات ذات علاقة على الجانب الأوكراني".

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وأضاف البيان أنه تم التخطيط لهذا الهجوم الإرهابي بعناية، وتم وضع الأسلحة والذخيرة في مخبأ معد مسبقا.

مساء أمس الجمعة، اقتحمت مجموعة من الإرهابيين مركز "كروكس سيتي هول" في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، وأخذت تطلق النار بشكل عشوائي على المواطنين هناك. ووفقا لأحدث بيانات لجنة التحقيق، أسفر الحادث عن مقتل 93 شخصا، وهناك توقعات بارتفاع هذا العدد لاحقا.

المصدر: نوفوستي

 

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