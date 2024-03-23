قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه لا توجد لعنة واحدة يمكن أن تدمر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بقوة كتصريحاته التي يتهم فيه روسيا بهجوم كروكوس الإرهابي.

وأوضحت زاخاروفا: "من بين رؤساء الدول، كان رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي هو الوحيد الذي يبدو ذكيا بما يكفي لإلقاء اللوم على روسيا في الهجوم الإرهابي، فقط للتغطية على أفعاله".

وأشارت إلى أن أوكرانيا تحولت بأيدي الغرب على مدى 10 سنوات إلى مركز لنشر الإرهاب الدموي. فالإرهابيون بعد تنفيذ الجريمة توجهوا إلى الحدود الأوكرانية.

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يذكر أن عددا من المسلحين اقتحموا مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، مساء يوم أمس الجمعة، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وأكدت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم كروكوس الإرهابي إلى 140 شخصا، فيما أشارت لجنة التحقيق الروسية مساء اليوم إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 133 شخصا.

المصدر: تاس