سامح شكري ينقل تعازي مصر للوزير لافروف بضحايا الهجوم الإرهابي

عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عن تعازي مصر على خلفية الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية قرب العاصمة موسكو.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا يوم السبت مع وزير خارجية روسيا الاتحادية السيد سيرغي لافروف، حيث نقل له خالص تعازي مصر، وتعازيه الشخصية، وذلك على خلفية حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ فيما يتعلق بإدانتها الشديدة ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربا عن تضامن مصر مع روسيا ودعم القاهرة الكامل لموسكو حيال ما تمر به في تلك الظروف العصيبة.

وأردف السفير أبو زيد، أن الوزير لافروف أعرب عن شكره وتقديره لمبادرة السيد وزير الخارجية بالتواصل معه، مشيدا بعلاقات الصداقة والروابط الوثيقة التي تجمع بين الدولتين على مختلف المستويات، وهو ما يتضح جليا في المساندة المشتركة بين الجانبين أمام كافة التحديات.