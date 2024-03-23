 
مباشر

سامح شكري ينقل تعازي مصر للوزير لافروف بضحايا الهجوم الإرهابي

أخبار العالم

سامح شكري ينقل تعازي مصر للوزير لافروف بضحايا الهجوم الإرهابي
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7sw

عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عن تعازي مصر على خلفية الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية قرب العاصمة موسكو.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا يوم السبت مع وزير خارجية روسيا الاتحادية السيد سيرغي لافروف، حيث نقل له خالص تعازي مصر، وتعازيه الشخصية، وذلك على خلفية حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ فيما يتعلق بإدانتها الشديدة ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربا عن تضامن مصر مع روسيا ودعم القاهرة الكامل لموسكو حيال ما تمر به في تلك الظروف العصيبة.

وأردف السفير أبو زيد، أن الوزير لافروف أعرب عن شكره وتقديره لمبادرة السيد وزير الخارجية بالتواصل معه، مشيدا بعلاقات الصداقة والروابط الوثيقة التي تجمع بين الدولتين على مختلف المستويات، وهو ما يتضح جليا في المساندة المشتركة بين الجانبين أمام كافة التحديات.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين معلنا الحداد: الإرهابيون حاولوا الهرب إلى أوكرانيا وسينال منفذو الهجوم ومدبروه العقاب