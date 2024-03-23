دقيقة صمت وأغنية "كاتيوشا" لدعم روسيا قبل انطلاق مواجهة النجم الأحمر الصربي وزينيت (فيديو)

صدحت مدرجات ملعب "راجكو ميتيتش" الذي احتضن مواجهة النجم الأحمر الصربي وضيفه زينيت بطرسبورغ، بأغنية "كاتيوشا" الشهيرة لدعم روسيا التي عاشت أمس الجمعة ليلة حزينة.

ووقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي ضرب مركز "كروكوس" التجاري في ضواحي العاصمة موسكو وأسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصا في حصيلة غير نهائية، فيما أكدت السلطات نقل أكثر من 100 شخص إلى مستشفيات، بينهم عشرات الحالات الخطيرة.

وقبل انطلاق المباراة، طالبت جماهير النجم الأحمر بملء ملعب "راجكو ميتيتش" عن سعته القصوى، وقالت حركة كرة القدم: "عندما يمر إخواننا بأوقات عصيبة، عليهم أن يروا كل الدعم الممكن الذي يمكننا تقديمه لهم".

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات من ملعب "راجكو ميتيتش" حيث كانت تصدح مدرجاته بأغنية "كاتيوشا" الشهيرة لدعم الشعب الروسي في محنته.

وتعتبر أغنية "كاتيوشا" من أشهر الأغاني الشعبية التي رافقت الجنود والضباط السوفيت في جبهات القتال خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) وإحدى رموز الانتصار على النازية، وأصبحت عنوانا للوفاء والصمود بالنسبة لأولئك الذين قاتلوا في الحرب وحبيباتهم اللواتي انتظرن عودتهم للوطن.

المصدر: وكالات