سيمونيان تعد بمساعدة المقاتلين الذين أطلقوا النار على سيارة الإرهابيين

وعدت مارغريتا سيمونيان رئيسة تحرير قناة RT ومجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، بتقديم أي مساعدة للمقاتلين الذين أطلقوا النار على السيارة التي كانت تقل الإرهابيين.

وكتبت سيمونيان على صفحتها في تيلغرام: "المقاتلون الذين أطلقوا النار على السيارة التي كانت تقل المجرمين، إذا كنتم بحاجة إلى أي شيء: المساعدة في تسديد الرهن العقاري أو أية قروض أو أي شيء آخر، فاكتبوا لي هنا في التعليقات. سنفعل لكم كل شيء ممكن! ننحني برؤوسنا أمامكم".

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وذكرت سيمونيان، أن عدد القتلى ارتفع إلى 143. ونشرت وزارة الصحة في مقاطعة موسكو قائمة ضمت اسماء 41 قتيلا.

وكانت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أفادت في وقت سابق اليوم السبت، بأنه تم اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس"، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.

وتم احتجاز الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية، لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الروسية الأوكرانية.

مساء الجمعة اقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" وأطلقوا النار على الجمهور من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

المصدر: نوفوستي