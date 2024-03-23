السفير الروسي لدى بيلاروس: مهاجمو "كروكوس" نازيون جدد أعاد نظام كييف إحياءهم

وصف السفير الروسي لدى بيلاروس بوريس جريزلوف من هاجموا قاعة مركز كروكوس قرب موسكو بالنازيين الجدد الذين أعادت أوكرانيا ونظامها النازي إحياءهم.

ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي فإن الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون في كروكوس تم وضعها مسبقا في مخبأ. وبعد الهجوم الإرهابي حاول المنفذون الفرار باتجاه الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا ينوون اجتيازها، حيث كانوا يتواصلون وينسقون مع جهات أوكرانية.

وتظهر المعلومات الأولية أن المنفذين أرادوا الفرار إلى أوكرانيا واللجوء إليها.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه نتيجة للاجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية، تم اعتقال 11 شخصا، من بينهم 4 إرهابيين متورطين بشكل مباشر في الهجوم. وقد تم اعتقالهم في منطقة بريانسك، ويجري حاليا نقلهم إلى موسكو.

وقال السفير الروسي لدى بيلاروس إن الذين أتوا إلى مجمع "كروكوس"، وأطلقوا النار على المدنيين العزل وأضرموا النيران هناك، هم في الواقع نازيون جدد أعادت أوكرانيا ونظامها النازي إحياءهم.

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ووقع هجوم إرهابي يوم الجمعة في قاعة الحفلات الموسيقية Crocus City Hall في ضواحي موسكو، حيث اقتحمت مجموعة من المسلحين بملابس مموهة المبنى.

وبدأ الإرهابيون بإطلاق النار من مسافة قريبة على كل من كان في طريقهم، وفي مرحلة ما ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة ما أدى إلى اندلاع حريق في المبنى.

وتسبب الهجوم بسقوط عشرات المدنيين، بينهم أطفال، بين قتيل وجريح.

المصدر: نوفوستي