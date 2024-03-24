رئيس طاجيكستان يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون على مواصلة التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وأكد رحمون أن الإرهابيين ليس لديهم جنسية أو وطن أو دين.

وقال بيان المكتب الصحفي للرئيس رحمون بعد محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين إن الجانبين اتفقا على مواصلة العمل لمكافحة "مظاهر التطرف الديني التي تشكل تهديدا خطيرا للأمن".

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وأشار الرئيسان أيضا إلى أهمية مواصلة تعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على الاتصالات والتنسيق بين الإدارات والأجهزة ذات الصلة من أجل الاستجابة الفعالة لهذه التهديدات ومكافحتها بشكل مشترك".

وأكد رحمون أن "الإرهابيين ليس لديهم جنسية ولا وطن ولا دين"، وأدان خلال المحادثة مع بوتين الهجوم الإرهابي الدموي القاسي الذي وقع في مجمع "كروكوس سيتي هول" في ضواحي موسكو، ونقل تمنياته بالشفاء العاجل للضحايا وكلمات التعازي الصادقة والدعم لعائلات وأحباء الضحايا" الذين قتلوا نتيجة لهذا الهجوم الإرهابي.

وأضاف بيان مكتب رحمون: "في ساعة الشجن هذه من الحداد الوطني في روسيا الاتحادية، أكد رئيس دولتنا على تضامن جميع مواطني طاجيكستان مع الشعب الروسي الشقيق".

المصدر: تاس