حيثيات جديدة تتعلق بهجوم "كروكوس" الإرهابي.. صورة بالصدفة لأحد المنفذين وهو يستطلع المكان

ظهرت حيثيات جديدة تتعلق بعملية التخطيط والهجوم على قاعة "كروكوس سيتي" للحفلات الموسيقية الواقعة على أطراف مدينة موسكو على الخط الدائري الطويل الذي يطوق العاصمة.

وفي التفاصيل تعرف أحد المصورين العاملين في المكان على الإرهابي المدعو فريدون شمس الدين، من مواليد 1998، بعد أن تم اعتقاله وظهرت صوره في جميع وسائل الإعلام، حيث تذكر أنه قام بتصويره بالصدفة في السابع من الشهر الجاري، عندما استضافت قاعة الحفلات الموسيقية "Crocus City Hall" حفلة للمطرب الإيطالي أليساندرو سافينا، وعند العودة إلى أرشيف الصور في كاميرته في ذلك اليوم تبين فعلا أن الشخص في الصورة هو نفسه الإرهابي فريدون.

RT

وتؤكد هذه التفاصيل أن العملية الإرهابية كان قد تم التخطيط لها بعناية منذ فترة وأن المهاجمين قاموا بعمليات استطلاع ودراسة للمكان قبيل تنفيذ جريمتهم.

هنا يجب التنويه إلى أنه في نفس اليوم الذي زار فيه الإرهابي المركز التجاري أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو وقتها بأنها رصدت تقارير تفيد بأن "متطرفين لديهم خطط لمهاجمة تجمعات كبيرة من الناس في موسكو، بما في ذلك الحفلات الموسيقية". ونصحت السفارة المواطنين الأمريكيين بـ"تجنب الحشود الكبيرة خلال الـ48 ساعة القادمة".

هذا وتم القبض على فريدون برفقة الإرهابيين الثلاثة الذين شاركوه في تنفيذ الهجوم، وذلك في غابة بمقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا، بعد فرارهم بسيارة مباشرة عقب تنفيذ الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو، حيث كانوا ينوون قطع الحدود إلى أوكرانيا.

وفي أثناء التحقيق الأولي مع فريدون، قال إنه وصل من تركيا في 4 مارس الحالي، وأنه تم تجنيده عبر "تلغرام" قبل شهر تقريبا، وعرضوا عليه مبلغ 500 ألف روبل (نحو 5 آلاف دولار) مقابل تنفيذ عملية قتل عشوائي.

ووفقا للبيانات الرسمية فقد بلغ عدد ضحايا الهجوم الإرهابي 133 قتيلا و152 مصابا في حصيلة غير نهائية، ريثما يتم رفع أنقاض الصالة الموسيقية التي تعرضت للحرق بعد الهجوم وانهار سقفها على الضحايا.

المصدر:RT