بلينكن يندد بالهجوم الإرهابي "البغيض" في موسكو وبالإرهاب بكل أشكاله

ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس" التجاري في ضواحي موسكو، معتبرا أنه "جريمة بغيضة".

وقال بلينكن في بيان "ندين الإرهاب بكل أشكاله ونقف متضامنين مع شعب روسيا الحزين على خسارة الأرواح بسبب هذا الحدث المروع".

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وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قد صرح في وقت سابق بأنهم "يبدون تعاطفهم مع ضحايا هذا الهجوم المروع".

هذا، وتواصل الجهات الروسية التعامل مع آثار الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" حيث اعتقل 11 مشتبها بهم بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحداد الوطني، وسط تنديد دولي بالهجوم الجبان.

وتم احتجاز الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الروسية الأوكرانية.

وأكدت وزارة الداخلية الروسية أن المشتبه في تنفيذهم الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الجمعة أجانب وليس بينهم مواطنون روس.

وأعلنت السلطات الروسية مقتل العشرات وإصابة أكثر من مئة آخرين جراء إطلاق نار في مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو مساء الجمعة وما تبع ذلك من انفجارات وحريق.

وتداولت وسائل الإعلام لقطات تظهر إلقاء القبض على منفذي هجوم "كروكوس سيتي هول" الإرهابي في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو.

المصدر: RT + وكالات