دول صديقة لروسيا تعلن الحداد غدا تضامنا معها بضحايا الهجوم الإرهابي بضاحية موسكو

أعلنت جمهورية صرب البوسنة والهرسك "صربسكا" اليوم السبت أن يوم الـ 24 مارس يوم حداد في الجمهورية تضامنا مع الشعب الروسي في مأساة الهجوم الإرهابي بضاحية موسكو.

وكتب رئيس الجمهورية ميلوراد دوديك عبر منصة "إكس": سيتم إعلان يوم غد الأحد الـ 24 من مارس يوم حداد في جمهورية صربسكا".

وأضاف: "وبهذه الطريقة نود أن نكرم ذكرى الأبرياء الذين قتلوا خلال الهجوم الإرهابي في موسكو والتعبير عن تضامننا مع شعب روسيا الصديق".

كما وأعلنت قيادة نيكاراغوا الحداد غدا الأحد الـ 24 مارس تضامنا مع الشعب الروسي في مصابهم عقب الهجوم الإرهابي في ضاحية موسكو.

وجاء في بيان وقعه الرئيس دانيال أورتيغا: "قرر الرئيس وحكومة المصالحة والوحدة الوطنية في جمهورية نيكاراغوا إعلان الحداد الوطني في 24 مارس 2024 تضامنا مع الشعب الروسي وكذلك رفض وإدانة العمل الإرهابي الذي أودى بحياة إخواننا من روسيا ".

واقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، مساء يوم أمس الجمعة، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وقالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم على مركز "كروكوس" التجاري.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم كروكوس الإرهابي إلى 140 شخصا، فيما أشارت لجنة التحقيق الروسية مساء اليوم إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 133 شخصا.

المصدر: تاس