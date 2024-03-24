أنطونوف: الولايات المتحدة لم تخطر السفارة الروسية بشأن الهجمات الإرهابية

صرح السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، بأن السفارة الروسية لم تتلق أي إخطارات وسط التقارير عن هجمات إرهابية وشيكة ستقع في موسكو، والتي سبق أن نشرتها السفارة الأمريكية.

وقال أنطونوف: "لم نتلق أي إخطارات أو رسائل مسبقا.. لقد انتبهنا لهذا الأمر، لكن لم يكن لدي أي اتصالات مع البيت الأبيض أو وزارة الخارجية بشأن هذه المسألة".

يذكر أن السفارة الأمريكية لدى موسكو أشارت في منشور سابق على موقعها في السابع من مارس إلى أن "المتطرفين قد يخططون لشن هجمات في أماكن مزدحمة في موسكو". ودعت مواطنيها المتواجدون في روسيا لتجنب زيارة المراكز التجارية المزدحمة، ثم كرر البريطانيون وبعض الدول الأخرى ذات التحذير.

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ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" رواية حول تحذير السفارة الأمريكية زعم فيها مسؤولون أمريكيون أن التحذير استند جزئيا على معلومات استخباراتية حول فرع من تنظيم "داعش".

هذا واعترف 4 إرهابيين السبت بتنفيذهم هجوم كروكوس الإرهابي بأنه تم تجنيدهم من قبل جهات خارجية لتنفيذ الجريمة. بعد أن أكدت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.

كما أعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء الهجوم إلى 140 شخصا، فيما أشارت لجنة التحقيق الروسية إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 133 شخصا.

المصدر: نوفوستي