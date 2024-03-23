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وجه اتهاما خطيرا لماكرون.. سياسي فرنسي يدعو إلى إجراء تحقيق في تورط كييف بهجوم كروكوس الإرهابي

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وجه اتهاما خطيرا لماكرون.. سياسي فرنسي يدعو إلى إجراء تحقيق في تورط كييف بهجوم كروكوس الإرهابي
Globallookpress Bulkin Sergey
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دعا زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو إلى إجراء تحقيق كامل في الروابط المحتملة بين أوكرانيا وهجوم كروكوس الإرهابي.

وقال فيليبو على منصة "إكس" تعليقا على بيان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يدين الهجوم الإرهابي في روسيا: "الآن من الضروري المطالبة بإجراء تحقيق كامل في الروابط المحتملة للهجوم الإرهابي مع أوكرانيا وعلى ماذا تذهب المليارات التي أرسلناها إلى أوكرانيا لأكثر من عامين".

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ولفت إلى "الوقت الطويل" الذي استغرقه ماكرون للرد على المأساة في ضواحي موسكو.

ولم يستبعد أن يكون الرئيس الفرنسي "يريد إعاقة ظهور الحقيقة".

وهاجم 4 رجال مدججين بالأسلحة مساء أمس الجمعة مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز مما تسبب بمقتل وجرح المئات.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أفادت في وقت سابق اليوم السبت، بأنه تم اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس"، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.

وتم اعتقال الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية، لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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