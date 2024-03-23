بيان لـ"حزب الله" اللبناني عن هجوم كروكوس الإرهابي في ضواحي موسكو

أعرب "حزب الله" اللبناني عن إدنته الشديدة للهجوم الإرهابي الدامي الذي تعرض له أحد ‏المراكز ‏التجارية الكبيرة في ضواحي موسكو. معبرا عن تعاطفه مع ذوي الضحايا.

وتقدم "حزب الله" في بيان له "للقيادة الروسية ‏والشعب الروسي الصديق بأحر التعازي والمواساة"، ‏معربا عن تضامنه الإنساني ‏الكامل معهم في هذه المأساة والفاجعة ‏الأليمة‎.‎

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ودانت وزارة الخارجية اللبنانية، ورئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، والتيار الوطني الحر في وقت سابق من اليوم السبت، الهجوم الإرهابي.

وكانت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أفادت في وقت سابق اليوم السبت، بأنه تم اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس"، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.

وتم احتجاز الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية، لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الأوكرانية.

المصدر: RT