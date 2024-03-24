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موسكو.. سفارة دولة أوروبية تنكس علمها وعلم الاتحاد الأوروبي حدادا (صورة)

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موسكو.. سفارة دولة أوروبية تنكس علمها وعلم الاتحاد الأوروبي حدادا (صورة)
Globallookpress
نصب تذكاري مؤقت تكريما لضحايا هجوم كروكوس الإرهابي خارج موقع الهجوم - كراسنوغورسك، مقاطعة موسكو
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نكست سفارة سلوفاكيا في موسكو علم الدولة وعلم الاتحاد الأوروبي إلى منتصف السارية، تضامنا مع ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي بضواحي العاصمة موسكو.

وكتب سفير سلوفاكيا لدى روسيا لوبومير ريجاك في حسابه على منصة "إكس" أنه فيما يتعلق بإعلان الحداد الرسمي في روسيا على ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي، تم تنكيس الأعلام الوطنية لسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي على مبنى السفارة السلوفاكية في موسكو حتى منتصف السارية اليوم 24 مارس 2024.

ويوم أمس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اليوم الأحد 24 مارس يوم حداد وطني على ضحايا الهجوم الإرهابي، مؤكدا أن جميع المتورطين فيه سينالون العقاب الحتمي.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية بمقتل 133 شخصا، بينهم أطفال ونساء، في حصيلة غير نهائية. 

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم "كروكوس" الإرهابي والمتواجدين في المؤسسات الطبية في مقاطعة موسكو ومدينة موسكو، إلى 140 شخصا.

المصدر: RT

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لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا