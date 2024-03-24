موسكو.. سفارة دولة أوروبية تنكس علمها وعلم الاتحاد الأوروبي حدادا (صورة)

نكست سفارة سلوفاكيا في موسكو علم الدولة وعلم الاتحاد الأوروبي إلى منتصف السارية، تضامنا مع ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي بضواحي العاصمة موسكو.

وكتب سفير سلوفاكيا لدى روسيا لوبومير ريجاك في حسابه على منصة "إكس" أنه فيما يتعلق بإعلان الحداد الرسمي في روسيا على ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي، تم تنكيس الأعلام الوطنية لسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي على مبنى السفارة السلوفاكية في موسكو حتى منتصف السارية اليوم 24 مارس 2024.

In connection with the declaration of State mourning in Russia to commemorate the victims of the terrorist attack at the Crocus City Hall in Moscow, the national flags of Slovakia🇸🇰 and the EU🇪🇺 on the Slovak Embassy building in Moscow are lowered to half-mast on 24 March 2024 pic.twitter.com/v8gCyCBFsl — Ľubomír REHÁK 🇸🇰🇪🇺 (@RehakLubomir) March 23, 2024

ويوم أمس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اليوم الأحد 24 مارس يوم حداد وطني على ضحايا الهجوم الإرهابي، مؤكدا أن جميع المتورطين فيه سينالون العقاب الحتمي.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية بمقتل 133 شخصا، بينهم أطفال ونساء، في حصيلة غير نهائية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم "كروكوس" الإرهابي والمتواجدين في المؤسسات الطبية في مقاطعة موسكو ومدينة موسكو، إلى 140 شخصا.

المصدر: RT