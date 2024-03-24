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وقفة تضامنية لاتحاد طلبة سوريا أمام السفارة الروسية بدمشق تنديدا بهجوم "كروكوس" الإرهابي (فيديو)

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وقفة تضامنية لاتحاد طلبة سوريا أمام السفارة الروسية بدمشق تنديدا بهجوم
سفارة روسيا الاتحادية في سوريا
وقفة تضامنية لاتحاد طلبة سوريا أمام السفارة الروسية بدمشق تنديدا بهجوم "كروكوس" الإرهابي
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نفذ الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وقفة تضامنية أمام السفارة الروسية بدمشق، تنديدا بالهجوم الإرهابي على قاعة مركز "كروكوس" للحفلات الموسيقية بضواحي موسكو، والذي أسفر عن مقتل 133 شخصا.

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وأكد عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الوطني، عماد العمر، في تصريح صحفي، "تضامن طلاب سوريا مع الشعب الروسي في مواجهة الإرهاب الذي عاشته سوريا لأكثر من 13 عاما".

وقدم العمر باسم الاتحاد التعازي لأسر الضحايا من خلال السفارة الروسية بدمشق.

وعبر عدد من الطلبة المشاركين بالوقفة عن "تضامنهم مع روسيا للقضاء على الإرهاب أيا كان مصدره ومرتكبه"، مقدمين تعازيهم لأسر الضحايا ومتمنين الشفاء العاجل للجرحى.

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق.

ووفقا للبيانات الرسمية فقد بلغ عدد ضحايا الهجوم الإرهابي 133 قتيلا و152 مصابا في حصيلة غير نهائية، ريثما يتم رفع أنقاض الصالة الموسيقية التي تعرضت للحرق بعد الهجوم وانهار سقفها على الضحايا.

المصدر: سانا+RT

 

 

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