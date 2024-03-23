وضع أكاليل الزهور أمام سفارة روسيا لدى تونس تضامنا مع ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي

تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس" التجاري في ضواحي موسكو، وضع متعاطفون مع روسيا حكومة وشعبا أكاليل من الزهور أمام سفارة روسيا لدى تونس.

24 марта 2024 г. объявлено Президентом Российской Федерации днём общенационального траура по жертвам варварского террористическим акта в комплексе «Крокус Сити Холл».



В этой связи Посольство России в Тунисе открывает электронную книгу соболезнований по адресу ambrustn@mail.ru pic.twitter.com/9UkrDU99k7 — Russian Embassy, Tunisia (@AmbRusTun) March 23, 2024

ودانت تونس في بيان مساء الجمعة العمل الإرهابي الذي وقع بمركز "كروكوس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء.

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هذا، وتواصل الجهات الروسية التعامل مع آثار الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" حيث اعتقل 11 مشتبها بهم بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحداد الوطني وسط تنديد دولي بالهجوم الجبان.

وذكرت السلطات الروسية أنه تم اعتقال الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الروسية الأوكرانية.

وأكدت وزارة الداخلية الروسية أن منفذي الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الجمعة، أجانب وليس بينهم مواطنون روس.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم "كروكوس" الإرهابي والمتواجدين في المؤسسات الطبية في مقاطعة موسكو ومدينة موسكو، إلى 140 شخصا.

وقالت الوزارة إن ثلاثة جرحى خرجوا من المستشفيات القريبة من موسكو، لكن لا يزال 105 أشخاص يتلقون العلاج داخل المستشفى، فيما يخضع 31 آخرون للعلاج في عيادات خارجية.

من جهتها أعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء السبت ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي إلى 133 شخصا، وأشارت إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

المصدر: RT