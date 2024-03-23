مفتي مصر يدين هجوم "كروكوس": الشريعة الإسلامية ترفض أي اعتداء على الإنسان

دان مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي موسكو، مؤكدا رفض الشريعة الإسلامية لأي اعتداء على الإنسان باعتباره بنيان الله.

إقرأ المزيد

وقال المفتي علام في بيان، إن "الجماعات والتنظيمات الإرهابية تسعى دائما لنشر الخراب والدمار في كل مكان وزعزعة أمن واستقرار البلدان".

وشدد على "رفض الشريعة الإسلامية لأي لون من ألوان الاعتداء على الإنسان باعتباره بنيان الله تعالى في أرضه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الإنسان بنيان الله في أرضه .. ملعون من هدمه".

واعتبر المفتي علام أن "عمليات القتل والتدمير تعكس تعطش الجماعات والتنظيمات الإرهابية لإراقة دماء الأبرياء الآمنين في كل مكان".

وتوجه مفتي الجمهورية المصرية بخالص العزاء والمواساة لدولة روسيا، قيادة وحكومة وشعبا، ولأسر ضحايا الهجوم الإرهابي، سائلا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وقتل 115 شخصا على الأقل في حصيلة مرشحة للارتفاع، في هجوم إرهابي استهدف ليلة السبت، مركز "كروكوس سيتي هول" الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو.

واعتقلت قوات الأمن الفدرالي الروسية 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين، شاركوا في الهجوم الإرهابي.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية إن المشتبه بهم اعتقلوا في مقاطعة بريانسك قرب حدود أوكرانيا، حيث خططوا لعبور الحدود وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له اليوم السبت، أنه تم احتجاز جميع منفذي الهجوم الإرهابي على "كروكوس" وأن منفذي الجريمة ومنظميها ومدبريها سينالون العقاب الحتمي.

وأعلن بوتين يوم الأحد 24 مارس يوم حداد وطني.

المصدر: RT