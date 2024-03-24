الطوارئ الروسية تصدر بيانا جديدا بحصيلة ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي (فيديو+صور)

أصدرت وزارة الطوارئ الروسية بيانا اليوم أكد مقتل 133 وإصابة 152 شخصا في هجوم كروكوس الإرهابي بضواحي موسكو، منوها بمواصلة عمليات رفع الأنقاض بعد الحريق.

وجاء بيان الطوارئ الروسية نقلا عن البيانات المحدثة الصادرة عن مقرها في مقاطعة موسكو، وقال: "نتيجة الهجوم الإرهابي، أصيب 285 شخصا (بينهم 8 أطفال)، توفي منهم 133 شخصا (بينهم 3 أطفال)".

Тяжелая техника прибыла на место пожара в "Крокус сити холле" в Красногорске для разбора поврежденных сооружений и расчистки завалов. Об этом сообщили в МЧС РФ:https://t.co/OIXFs8HGgR



Видео: МЧС России pic.twitter.com/Gif6RkJRV4 — ТАСС (@tass_agency) March 24, 2024

وكانت وزارة الصحة الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن 147 إصابة نتيجة هجوم كروكوس الإرهابي.

Тяжелая техника прибыла на место пожара в "Крокус сити холле" в Красногорске для разбора поврежденных сооружений и расчистки завалов. Об этом сообщили в МЧС РФ:https://t.co/OIXFs8HGgR



Видео: МЧС России pic.twitter.com/Gif6RkJRV4 — ТАСС (@tass_agency) March 24, 2024

إلى ذلك، يواصل رجال الإنقاذ في وزارة الطوارئ إزالة الأنقاض في مكان الهجوم، وتم تجميع 91 مترا مكعبا من الأنقاض المفككة وفي الليل انضمت المعدات الثقيلة إلى أعمال الترحيل.

وزارة الطوارئ الروسية

المصدر: RT