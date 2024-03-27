ارتفاع عدد القتلى في هجوم "كروكوس" الإرهابي إلى 143

نشرت وزارة الطوارئ الروسية قائمة جديدة بأسماء القتلى في هجوم "كروكوس" الإرهابي، أظهرت ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 143 قتيلا.

وذكرت لجنة التحقيق الروسية في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنه قد تم التعرف على جثث 84 ضحية. ومن بينهم 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام و16 عاما. وتم تلقي ما مجموعه 143 بلاغا عن مفقودين.

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ووقع الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين بشكل عشوائي، وبعد ذلك سمعت انفجارات واندلع حريق.

وقضت محكمة منطقة باسماني في موسكو بالحبس لمدة شهرين على ذمة التحقيق لمنفذي هجوم كروكوس الإرهابي.

وتم توجيه تهمة الإرهاب (المادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي) للمعتقلين الأربعة. وتنص العقوبة القصوى بموجب هذه المادة على السجن مدى الحياة.

وأكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أن المعلومات الأولية التي أفاد بها المعتقلون في قضية الهجوم الإرهابي على"كروكوس" تؤكد وجود الأثر الأوكراني.

المصدر: نوفوستي