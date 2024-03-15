مع تواصل الانتخابات.. موسكو تتوعد كييف بالعقاب على هجماتها
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تتواصل عملية التصويت في عموم روسيا بالانتخابات الرئاسية الثامنة في البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.. وتستمر هذه الانتخابات على مدى ثلاثة أيام ويشارك فيها أربعة مرشحين..
إلى ذلك قال الرئيس فلاديمير بوتين إن نظام كييف يحاول تعطيل عملية التصويت في انتخابات الرئاسة الروسية عبر محاولاته استهداف مناطق روسية وإرهابَ المدنيين والتسللَ إلى أراضي البلاد. وشدد بوتين على أن جميع محاولات نظام كييف لن تبقى دون عقاب..