أرسنال يهزم مانشستر يونايتد ويستعيد الصدارة من السيتي (فيديو)

أسقط فريق أرسنال مضيفه مانشستر يونايتد، في عقر داره بفوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين الفريق اللندني بالفضل في انتصاره لمهاجمه البلجيكي لياندرو تروسارد، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "أولد ترافورد".

وحقق نادي أرسنال بذلك انتصاره الخامس تواليا، ليرفع رصيده إلى 86 نقطة، وانفرد بصدارة الدوري "للبريمير ليغ"، متجاوز فريق مانشستر سيتي، الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

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يذكر أن المنافسة على لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي (2023-2024) انحصرت بين فريق مانشستر سيتي الأقرب للاحتفاظ به، والمتصدر أرسنال، بينما خرج فريق ليفربول من دائرة المنافسة رسميا، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 78 نقطة.

في المقابل، تعرض فريق مانشستر يونايتد للهزيمة الثانية على التوالي، ليتوقف رصيد عند 54 نقطة، ويشغل المركز الثامن على سلم الترتيب، وبات مهددا بالغياب عن الساحة الأوروبية في الموسم المقبل.

المصدر: RT