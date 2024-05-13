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"تايمز": المسيّرات الروسية حرمت البريطانيين والإستونيين من هواتفهم خلال مناورات "الناتو"

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Sputnik
أرشيف
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أفادت "تايمز" بفرض القوات البريطانية قيودا صارمة على استخدام جنودها الإنترنت والاتصالات خلال مناورات "الناتو" في إستونيا لمنع سرقة المسيرات الروسية بيانات هواتفهم، واختراق أجهزتهم.

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وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادرها: "تم تحذير القوات البريطانية خلال مناورات "الناتو" في إستونيا من سرقة الجواسيس الروس بيانات جنودها من أجهزتهم المحمولة، باستخدام المسيرات وأجهزة الرصد الأرضية الجوالة" على الجانب الروسي من الحدود.

وأضافت مصادر الصحيفة أن الأجهزة التي يستخدمها الروس في هذه "السرقات" هي طائرات مسيرة للتجسس، وهوائيات جوالة تحملها عربات خاصة.

ونقلت الصحيفة عن جندي في مجموعة الاتصالات بالجيش البريطاني أن أسوأ شيء بالنسبة للعسكريين البريطانيين هو تسرب بيانات تحديد مواقعهم ومحتويات هواتفهم المحمولة، مشيرا إلى اضطرار العسكريين لترك هواتفهم في غرف المعيشة أثناء المناورات والعمليات العسكرية.

وذكرت الصحيفة أن قادة المناورات أجبروا الجنود الإستونيون على القفز في بحيرة أثناء المناورات، للتأكد من عدم حملهم هواتفهم الجوالة خلال المناورات.

المصدر: نوفوستي

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