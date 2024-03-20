روسيا تتوعد.. القضاء على قوات فرنسا في أوكرانيا أولوية

أكد الرئيس فلاديمير بوتين قدرة روسيا على الرد بالمثل على العدو الذي يهاجم البنية التحتية المدنية، مشيرا إلى أن لدى روسيا خططها التي ستواصل السير عليها..

وسبق للرئيس بوتين التأكيد خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي أن جميع محاولات مجموعات كييف التخريبية ومرتزقتها لاختراق الحدود الروسية قد باءت بالفشل، مشيرا الى تعزيز حرس الحدود وتزويده بأسلحة متطورة..



وفي تعليق على المساعي الفرنسية لإرسال قوات الى أوكرانيا، توعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن تلقى القوات الفرنسية مصير قوات كييف في أوكرانيا، وأن تتحول إلى أهداف ذاتِ أولوية.. فما هي خيارات روسيا لتعزيز أمن المناطق الحدودية مع أوكرانيا؟ و هل تتدحرج الكرة نحو مواجهة مباشرة مع دول الحلف الاطلسي في ظل حديث متزايد عن قوات فرنسية في أوكرانيا؟

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