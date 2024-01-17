عبثًا يراهن الغرب على انتصار أوكرانيا، وزيلينسكي يمد يده إلى جيوب الغربيين، حول أوهام إمكانية هزيمة روسيا، كتب دميتري بوبوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

في المنتدى الاقتصادي في دافوس، عُقد اجتماع بشأن أوكرانيا وناقش "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي. وكان بلا معنى إلى درجة أن المشاركين فوجئوا به. وقد رأت صحيفة فايننشال تايمز أن أهم إنجاز للاجتماع تجلى بـ"صور أكبر وأكثر تنوعًا للمشاركين". وأشار الرئيس المشارك للاجتماع، وزير الخارجية السويسري إنياتسيو كاسيس، إلى أن الاجتماع سيكو، على الأرجح، الأخير بشكله الحالي.

وأظهر الاجتماع مدى توسع الهوة بين أوكرانيا والغرب. ففي حين طالب رئيس الاجتماع الأوكراني المشارك، وهو رئيس المكتب الرئاسي أندريه إرماك، بالحرب، دعا الرئيس المشارك إنياتسيو كاسيس، على العكس من ذلك، إلى "فعل كل شيء لإنهاء هذه الحرب". والأكثر إثارة للدهشة أن الأمر وصل إلى عتبة المحظور (من وجهة نظر كييف): فقال كاسيس إن التسوية المستقبلية مستحيلة من دون مشاركة روسيا.

وسأله الصحفيون بالطبع: لماذا لم تتم دعوة روسيا، إذن؟ فأجاب: "سيكون من الوهم الاعتقاد بأن روسيا ستقبل الدعوة".

وهكذا، فبحلول نهاية العام الثاني للعملية العسكرية الخاصة، بدأ الغرب الجماعي يفهم ما أعلنته روسيا في البداية: كلما تصرفت كييف بعدوانية أكبر، اضطررنا أكثر إلى صد التهديد، وكلما زادت المساعدة من الغرب، كانت الخسائر في رفاهية الغربيين الاقتصادية أكبر. سوف تُلبى شروط روسيا في جميع الأحوال، أما كم سيكون ذلك موجعا لخصومنا، فهذا شأنهم.

ويشكّل وقف مساعدة أوكرانيا خيارا جيدا لحلفاء كييف لتقليل خسائرهم، لأن المرحلة الساخنة من الصراع ستنتهي، في هذه الحالة، بشكل أسرع. والمساعدة، كما يبدو من خلال علامات واضحة وغير مباشرة، يجري تقليصها بالفعل. ومن بين الأمور الواضحة، يكفي التذكير بتصريح البيت الأبيض بأن الحجوم لن تبقى كما كانت.

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