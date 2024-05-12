فلسطين تتحدى إسرائيل.. نحو عضوية كاملة بالأمم المتحدة

بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بحق فلسطين في العضوية الكاملة. هل ستستخدم الولايات المتحدة الأمريكية مجددا الفيتو في مجلس الأمن الدولي لإسقاط القرار؟

وما هو مصير مفاوضات وقف الحرب بعد تعثر الوساطة المصرية؟

وكيف يبدو المشهد بالداخل الإسرائيلي مع ارتفاع الأصوات المعارضة لسياسة وخيارات بنيامين نتنياهو؟

هذه المحاور وغيرها نتناولها في هذه الحلقة من استديو بيروت مع الباحثة في مؤسسة الدراسات الفلسطينية رندة حيدر.

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