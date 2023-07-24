تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريا فيدوتوفا، في "كوميرسانت"، حول نية حكومة جمهورية جنوب إفريقيا سن قانون يحمي الزعماء الأجانب من مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في المقال: تريد سلطات جنوب إفريقيا تشريع قانون يسمح للقادة الأجانب بزيارة البلاد، حتى لو أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرًا باعتقالهم. واستشهدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، زين دانغور، بمثال بريطانيا العظمى، التي فعّلت قاعدة مماثلة في قوانينها.

وقالت دانغور: "سنقوم بتضمين المادة 98 (من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية - كوميرسانت) مباشرة في التشريع الوطني (الاقتباس من صحيفة صنداي تايمز، الصادرة في جنوب أفريقيا). في هذه الحالة، ستتم حماية قادة الدول الأجنبية من الاعتقال.

وقد عُرف مؤخرًا قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لتوقيفه في مارس، قراره الاعتذار عن السفر لحضور قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا. فبصفتها دولة موقعة على نظام روما الأساسي، تجد جنوب إفريقيا نفسها مطالبة بإيقاف القادة الأجانب بموجب أوامر اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وأما في حالة الزيارة المحتملة للسيد بوتين، فكانت سلطات جنوب إفريقيا ستحاول عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، فقد ضمن حزب المعارضة الرئيسي في جنوب إفريقيا "التحالف الديمقراطي"، من خلال المحكمة تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في مارس ضد الرئيس الروسي.

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