الولايات المتحدة تسقط صاروخا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أسقطت صاروخا مضادا للسفن أطلقته حركة "أنصار الله" الحوثية على سفينة "يو إس إس كارني" في خليج عدن.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "أسقطت مدمرة أمريكية صاروخا مضادا للسفن أطلقته حركة أنصار الله الحوثية اليمنية على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عدن".

Houthis fire anti-ship ballistic missile toward USS Carney (DDG 64)



On Jan. 26, at approximately 1:30 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired one anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen toward Arleigh-Burke class destroyer USS Carney… pic.twitter.com/GcVqk48CeR — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2024

وأضافت: "في 26 يناير، في حوالي الساعة 13:30 بتوقيت صنعاء أطلق الحوثيون، صاروخا باليستيا مضادا للسفن من الأراضي اليمنية في اتجاه المدمرة يو إس إس كارني في خليج عدن، وتم إسقاط الصاروخ بنجاح من قبل المدمرة يو إس إس كارني".

يشار إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

هذا وأفاد تقرير صادر عن هيئة بحرية بريطانية، اليوم الجمعة، بوقوع هجوم على سفينة قبالة السواحل اليمنية.

إقرأ المزيد

وسبق أن حذرت حركة أنصار الله الحوثية التي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر من أنها ستهاجم السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، ودعت الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السفن وعدم الاقتراب منها في البحر.

المصدر: تاس