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الولايات المتحدة تسقط صاروخا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون

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الولايات المتحدة تسقط صاروخا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون
Gettyimages.ru
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أسقطت صاروخا مضادا للسفن أطلقته حركة "أنصار الله" الحوثية على سفينة "يو إس إس كارني" في خليج عدن.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "أسقطت مدمرة أمريكية صاروخا مضادا للسفن أطلقته حركة أنصار الله الحوثية اليمنية على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عدن".

وأضافت: "في 26 يناير، في حوالي الساعة 13:30 بتوقيت صنعاء أطلق الحوثيون،  صاروخا باليستيا مضادا للسفن من الأراضي اليمنية في اتجاه المدمرة يو إس إس كارني في خليج عدن، وتم إسقاط الصاروخ بنجاح من قبل المدمرة يو إس إس كارني".

يشار إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

هذا وأفاد تقرير صادر عن هيئة بحرية بريطانية، اليوم الجمعة، بوقوع هجوم على سفينة قبالة السواحل اليمنية.

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وسبق أن حذرت حركة أنصار الله الحوثية التي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر من أنها ستهاجم السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، ودعت الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السفن وعدم الاقتراب منها في البحر.

المصدر: تاس

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