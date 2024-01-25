سفينة أمريكية متضررة تعرضت لهجوم من الحوثيين سترسو في ميناء هندي

ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أنه من المقرر أن ترسو سفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية التي تعرضت لهجوم من قبل الحوثيين الأسبوع الماضي بميناء توتيكورين جنوب الهند في ولاية تاميل نادو.

وأوضحت الصحيفة: "من المقرر أن ترسو السفينة التجارية جينكو بيكاردي التي ترفع علم جزر مارشال، بعد ما تعرضت لهجوم في خليج عدن الأسبوع الماضي، في ميناء توتيكورين بولاية تاميل نادو".

وأضافت: "بعد أن أجرى متخصصو التخلص من الذخائر المتفجرة التابعون للبحرية الهندية فحصا شاملا للسفينة، قال مسؤولون إنها آمنة لدخول الميناء".

وقالت البحرية الهندية في وقت سابق، إنها أنقذت أفراد طاقم سفينة مملوكة لأمريكيين في خليج عدن بعد أن استهدفتها جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون).

كما أكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن السفينة التجارية الأمريكية "جينكو بيكاردي" تعرضت "لبعض الأضرار" اثر قصف قبالة سواحل اليمن، فيما لم تقع إصابات في صفوف طاقمها.

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يذكر أن حركة "أنصار الله" (الحوثيون) شنت هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر اعتبرتها مرتبطة بإسرائيل، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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المصدر: RT + صحيفة "هندوستان تايمز"