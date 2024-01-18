الولايات المتحدة تؤكد قصف سفينة أمريكية قبالة سواحل اليمن

أكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، أن سفينة تجارية أمريكية تعرضت "لبعض الأضرار" اثر قصف قبالة سواحل اليمن، فيما لم تقع إصابات في صفوف طاقمها ولا تزال طافية ".

وسبق أن أعلن الحوثيون استهداف سفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وأكدوا أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن "سفينة الشحن جينكو بيكاردي، التي ترفع علم جزر مارشال، مملوكة لشركة أمريكية، تعرضت لهجوم في خليج عدن بطائرة مسيرة".

وأضاف البيان: "لم تقع إصابات لكنه تم الإبلاغ عن بعض الأضرار، ولا تزال جينكو بيكاردي طافية وتستمر في مسارها".

At approximately 8:30 pm (Sanaa time) Jan. 17, an assessed one-way attack UAS was launched from Houthi controlled areas in Yemen and struck M/V Genco Picardy in the Gulf of Aden. M/V Genco Picardy is a Marshall Islands flagged, U.S. owned and operated bulk carrier ship.



There… pic.twitter.com/kAXPaCqYxV — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 17, 2024

هذا وصرح متحدث القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، بأن القوات البحرية نفذت عملية استهداف لسفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

كما أعلنت السلطات البريطانية في وقت سابق عن تعرض سفينة تجارية بريطانية لهجوم بطائرة مسيرة بالقرب من سواحل اليمن.

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يذكر أن حركة "أنصار الله" (الحوثيون) شنت هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر اعتبرتها مرتبطة بإسرائيل، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتقول الحركة إنها تتحرك تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تستعر فيه الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

المصدر: RT