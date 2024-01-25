عقوبات أمريكية بريطانية تشمل أربعة قادة حوثيين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضت عقوبات على أربعة مسؤولين رئيسيين حوثيين.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "إجراء اليوم يستهدف أربعة أفراد دعموا هجمات الحوثيين الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك احتجاز أطقم مدنية كرهائن. بالتزامن مع تصنيفات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تفرض المملكة المتحدة أيضا عقوبات على هذه الشخصيات الرئيسية في قوات الحوثيين".

وأضاف البيان "إن الهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تعبر بشكل قانوني البحر الأحمر وخليج عدن تهدد بتعطيل سلاسل التوريد الدولية وحرية الملاحة، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والاستقرار والازدهار العالمي".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون: "إن الإجراء المشترك اليوم مع المملكة المتحدة يوضح عملنا الجماعي للاستفادة من جميع السلطات لوقف هذه الهجمات".

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن العقوبات شملت كلا من "محمد العاطفي، وزير الدفاع الحوثي، ومحمد فضل عبد النبي، قائد قوات الحوثيين البحرية، ومحمد علي القادري، قائد قوات الدفاع الساحلي الحوثي ومدير كلية البحرية الحوثية، ومحمد أحمد الطالبي، مدير المشتريات لقوات الحوثيين".

هذا وقال قائد حركة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي في كلمة حول آخر التطورات والمستجدات المحيطة بالصراع الدائر في غزة إن "هذا الصراع غير مسبوق من حيث المدة ومستوى الإجرام والنطاق الجغرافي".

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وسبق أن حذرت حركة "أنصار الله" الحوثية التي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر من أنها ستهاجم السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، ودعت الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السفن وعدم الاقتراب منها في البحر.

كما أعلنت حركة "أنصار الله" عن اشتباكها يوم أمس مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب.

المصدر: RT