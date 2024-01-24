الولايات المتحدة تعلن تنفيذ ضربة جديدة ضد أهداف لـ"أنصار الله" في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء تنفيذ ضربة جديدة استهدفت صاروخين مضادين للسفن لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، كانا مجهزين للإطلاق.

وقالت القيادة المركزية في بيان لها: "نفذت قوات القيادة المركزية ضربات جوية ضد صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر وكانا جاهزين للانطلاق".

U.S. CENTCOM Destroys Two Houthi Terrorists' Anti-Ship Missiles



On Jan. 24 at approximately 2:30 a.m.(Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted strikes against two Houthi anti-ship missiles that were aimed into the Southern Red Sea and were prepared to launch. U.S.… pic.twitter.com/l3CMPrDx92 — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 24, 2024

وأضاف البيان: "حددت القوات الأمريكية موقع الصاروخين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وبعد ذلك قصفت القوات الأمريكية الصاروخين ودمرتهما".

وتابع البيان: "سيحمي هذا الإجراء حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمانا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".

وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله" رصدها 18 غارة نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على معسكراتها وثكناتها في صنعاء ومحافظات الحديدة غربي اليمن وتعز والبيضاء.

وفي 12 يناير الجاري، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مواقع تابعة للحوثيين في مدن يمنية عدة، ردا على هجماتها في البحر الأحمر ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها.

المصدر: نوفوستي