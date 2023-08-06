ضابط مخابرات أمريكي سابق يكشف مصير بولندا في حال دخولها الحرب مع روسيا

أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، أن بولندا ستتعرض لخسارة كامل جيشها في حال دخلت في حرب تقليدية ضد روسيا.

وقال ريتر في مقابلة على "يوتيوب" إن السلطات البولندية تعتزم إنفاق مئات المليارات من اليوروهات من أجل "بناء جيش مهيب"، ومع ذلك أكد أن "إنشاء قبضة مدرعة" لها لن ينفعها في حال نشوب صراع عسكري مع موسكو.

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وأضاف: "أنصحهم بالنظر جيدا إلى ساحة المعركة في أوكرانيا، وإدراك أن الحرب التقليدية مع روسيا ستؤدي إلى حقيقة واحدة، وهي أن بولندا ستفقد كل ما حاولت كسبه".

ويذكر أن قيادة القوات المسلحة البولندية أعلنت نهاية يوليو الماضي، عن نشر مجموعات من القناصة على الحدود مع بيلاروس.

وفي سياق متصل، قال زعيم حزب "القانون والعدالة" الحاكم في البلاد، ياروسلاف كاتشينسكي، إن وارسو ستعزز تواجد الجيش على الحدود مع بيلاروس بحجة "تواجد مقاتلي مجموعة "فاغنر"".

وكانت السلطات البولندية قد هدمت في مدينة شتشين، قبل أيام، نصبا تذكاريا للجنود السوفيت والبولنديين الذين حرروا البلاد من الاحتلال النازي الألماني.

المصدر: Lenta.ru