"سي إن إن": بولندا تتهم عناصر من "فاغنر" بمحاولة التسلل لأراضيها

زعم نائب وزير الخارجية البولندي، بافيل يابلونسكي، أن مقاتلي شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة حاولوا دخول بولندا من بيلاروس، وفق ما أوردته شبكة "سي إن إن".

ونقلت القناة التلفزيونية عن يابلونسكي بأن "تهديدا حقيقيا يأتي من بيلاروس"، مدعيا أن "جنود مجموعة "فاغنر" كانوا يحاولون اختراق أراضي بولندا".

وقال نائب الوزير للقناة التلفزيونية إن بولندا تتوقع هجمات جديدة على الحدود، و"ربما محاولات جديدة لانتهاك المجال الجوي للبلاد"، كما أكد أنها "لن تتهاون".

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وأضاف أن "السلطات البولندية ترسل المزيد والمزيد من القوات إلى المنطقة الحدودية". وأشار إلى أن البلاد تنظر لخيار "الإغلاق الكامل للحدود" مع بيلاروس، كحل أخير إذا استمرت "محاولات زعزعة الاستقرار".

في وقت سابق، قال رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، إن البلاد تعمل على تعزيز أمن الحدود مع بيلاروس بسبب وجود مقاتلي جماعة "فاغنر".

كما أعلنت وزارة الخارجية البولندية يوم الثلاثاء أن مروحيتين بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد.

وأكدت وزارة الخارجية البيلاروسية لوكالة "ريا نوفوستي" استلام مذكرة من بولندا مرفقة بأدلة بشأن الانتهاكات المزعومة لحدود الدولة من قبل مروحيات بيلاروسية، فيما ردت بيلاروس من جانبها أنها "لا تتضمن أدلة قاطعة".

المصدر: ريا نوفوستي