بولندا تنشر قناصة على الحدود مع بيلاروس

أعلنت قيادة القوات المسلحة البولندية، في تغريدة على تويتر، أنها قامت بنشر مجموعات من القناصة على الحدود مع بيلاروس.

ونشرت هذه القيادة على تويتر، عدة صور لجنود يحملون أسلحة قناصة على خلفية السياج على الحدود البولندية البيلاروسية.

إقرأ المزيد

وجاء في التعليق أسفل الصورة: "التنزه في الهواء الطلق في المساء مفيد للصحة. القناص هو معلم محترف في مجال الاستطلاع والملاحة والعمل بالأسلحة. وهو يتميز بالثقة بالنفس والصبر".

وعلى تويتر، كتب ستانيسلاف زارين مفوض الحكومة لأمن المجال الإعلامي في بولندا: "لا يزال الوضع خطيرا على الحدود مع بيلاروس. الدوريات البولندية تتعرض للهجوم من قبل الأجانب العدوانيين. الضباط والجنود يتعرضون للهجوم كل يوم".

في وقت سابق، قال ياروسلاف كاتشينسكي زعيم حزب "القانون والعدالة" الحاكم، إن بولندا تعزز الحدود مع بيلاروس بسبب وجود مقاتلي مجموعة فاغنر هناك.

وشدد كاتشينسكي على أن تعزيز الحدود سيكون في غاية الجدية.

المصدر: نوفوستي