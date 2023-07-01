مدفيديف: نشر أسلحة نووية في بولندا يهدد باستخدامها بشكل فعلي

أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، عن اعتقاده بأن النشر المحتمل لأسلحة نووية أمريكية في بولندا، يهدد باستخدامها بشكل فعلي لاحقا.

بهذا الشكل علق مدفيديف، على رغبة بولندا بالمشاركة في برنامج الناتو بشأن الاستخدام المشترك للأسلحة النووية (Nuclear Sharing).

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وقال مدفيديف: "مع الأخذ في الاعتبار أن القيادة البولندية لا تضم في صفوفها اليوم إلا المنحطين المهووسين، فإن طلب نشر أسلحة نووية في بولندا يعني أمرا واحدا فقط، سيتم استخدام هذه الأسلحة لاحقا. وعلى الأغلب يثير سرور هؤلاء الأغبياء المجانين، كون القرار النهائي بهذا الخصوص سيعود لعجوز أصابه الخرف يتواجد خلف المحيط".

ويرى مدفيديف، وجود جانب إيجابي لهذا الأمر. وقال: "بعد ذلك ستختفي جميع الأرواح الشريرة، بما في ذلك دودا ومورافيتسكي وكاشينسكي وغيرهم من الأرواح النجسة. لكن وللأسف الشديد سيختفي الآخرون كذلك".

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، في ختام قمة المجلس الأوروبي، إن بلاده طلبت من حلف الناتو نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.

وأضاف: "بسبب عزم روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، نحن نطلب من كل الناتو أن نتمكن من الانخراط في برنامج Nuclear Sharing".

قبل ذلك، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا وبيلاروس اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي الأخيرة، وهو أمر لا ينتهك الالتزامات الدولية.

المصدر: تاس