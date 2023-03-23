روغوف: أوكرانيا تحضر لاستفزاز يستهدف محطة زابوروجيه الكهروذرية

قال فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، إن سلطات كييف تحضر لتنفيذ استفزاز يستهدف محطة زابوروجيه الكهروذرية وقد تنفذ محاولة لقطع الكهرباء عنها بالكامل.

وأضاف روغوف: "وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، تحضر السلطات الأوكرانية لتنفيذ استفزاز جديد ضد محطة زابوروجيه الكهروذرية. وللقيام بذلك، سيتم تحت ستار أعمال الصيانة فصل آخر خط طاقة احتياطي بقوة 750 كيلو فولت، والذي يغذي محطة الطاقة النووية ويدعم وحدات الطاقة الخاصة بها".

ووفقا له، إذا قامت سلطات كييف بقطع الكهرباء عن المحطة فسيتوجب تشغيل مولدات الديزل فورا من أجل منع وقوع حالات الطوارئ، وكذلك نقل وحدتين للطاقة من التوقيف الساخن إلى البارد.

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وقال روغوف: "وفقا للوائح استثمار المحطة- هذا الوضع يعتبر حالة قاهرة. هذا أمر سيئ للغاية لتشغيل المحطة".

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وشدد روغوف على أن "نظام زيلينسكي، على الرغم من دعوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعتزم مرة أخرى استخدام موضوع المحطة الكهروذرية للابتزاز، ويتصرف كإرهابي نووي".

وأعرب روغوف عن ثقته بضرورة ربط المحطة بشبكة الطاقة الروسية لضمان أمنها لاحقا.

المصدر: نوفوستي