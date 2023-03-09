روغوف: أوكرانيا أوقفت بالكامل تزويد محطة زابوروجيه الكهروذرية بالكهرباء

قال فلاديمير روغوف عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن الجانب الأوكراني قطع تماما توريد الكهرباء إلى المحطة الكهروذرية في إينرغودار.

وأضاف روغوف الذي يترأس كذلك حركة "نحن مع روسيا": "قام الجانب الأوكراني في الساعة 04:53، بقطع آخر خط لتوريد الكهرباء الذي كان يغذي محطة زابوروجيه الكهروذرية. وبهذا الشكل تم فصل المحطة بالكامل عن المصادر الخارجية للطاقة".

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وتابع روغوف القول: "لا علاقة لهذا القطع بالقصف، ولم يحدث أي شيء في المنطقة يمكن أن يؤدي إلى وقف توريد. إنه مجرد تصرف خبيث من جانب سلطات كييف وهو يدل على مدى عجزها".

ووفقا له، قد يتسبب انقطاع التيار الكهربائي هذا، في ظهور بعض الصعوبات في توفير الدفء والحرارة لمدينة إينرغودار. وقال: "قد يؤدي قطع الكهرباء عن المحطة إلى مشاكل في توفير التدفئة. لكن في الحقيقة، قمنا باستجرار مصادر بديلة للتدفئة".

وأشار روغوف، إلى أن وحدتي الطاقة رقم 5 و6 في المحطة تتواجدان حاليا في عملية الانتقال من التوقف الساخن إلى البارد.

المصدر: تاس