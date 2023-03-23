انفجار عبوة ناسفة في ميليتوبول

أعلنت إدارة مدينة ميليتوبول في منطقة زابوروجيه الروسية في قناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام" عن سماع دوي انفجار في المدينة صباح اليوم الخميس.

إقرأ المزيد

وأضافت إدارة المدينة أن عبوة ناسفة انفجرت في شارع كروبسكايا، وبحسب المعلومات الأولية، نقلا عن فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا، فقد أصيب ضابط شرطة.

وتابع روغوف بأن الشرطي يتم نقله الآن إلى المستشفى مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، ويتلقى المساعدة الطبية اللازمة. وقد هرع ضباط الشرطة وخدمات الطوارئ إلى الموقع، فيما يتم التأكد من جميع ملابسات الحادث.

المصدر: تليغرام