Взрыв бытового газа произошел в многоквартиром жилом доме в Мурманске. Обрушены три этажа. #мурманск #взрыв #обрушение #обрушениедома #россия #мурманскаяобласть

