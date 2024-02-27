أسرع غواص على كرسي متحرك يسجل رقما قياسيا جديدا في دبي أكواريوم

سجل فيصل الموسوي، الحائز على رقمين قياسيين في موسوعة "غينيس"، رقما قياسيا جديدا بعدما نفذ أسرع غوص باستخدام كرسي متحرك تحت الماء في "دبي أكواريوم" يوم الاثنين.

وتمكن الموسوي من الغوص تحت الماء لمسافة 400 متر خلال 37 دقيقة. واستغرقت فترة الإعداد لهذا الإنجاز 4 أشهر، قضاها فيصل الموسوي في التدريب المتواصل والمكثف على اللياقة البدنية والسباحة والغوص.

ويعد هذا اللقب الثالث له، إذ حطم الرياضي فيصل الموسوي الرقم القياسي لأسرع معدل سباحة لمسافة 10 كم سنة 2018، وتوج كأسرع سباح سنوركل عام 2022.

المصدر: رابتلي