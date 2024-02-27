عملية تركيب صاروخ "سويوز-2.1 بي" محمل بقمر "ميتيور-إم" في منصة الإطلاق الفضائية بقاعدة فوستوشني

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نشرت وكالة "روس كوسموس" الروسية لقطات توثق عملية تركيب صاروخ "سويوز-2.1 بي" المحمل بالقمر الصناعي "ميتيور-إم" للأرصاد الجوية المائية في منصة الإطلاق الفضائية بقاعدة فوستوشني.

وسيسمح القمر الصناعي برصد سماكة طبقة الأوزون ومراقبة الوضع في الفضاء القريب من الأرض، وكذلك مراقبة سطح البحر.

ومن المقرر إطلاق الصاروخ في 29 فبراير في الساعة 8:43 بتوقيت موسكو.

المصدر: رابتلي