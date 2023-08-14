لقطات لضربة ليلية بأسلحة دقيقة بعيدة على أماكن إنتاج وتخزين مسيرات مائية أوكرانية

عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق ضربة ليلية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى أطلقت من البحر على مواقع لإنتاج وتخزين الزوارق المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وسبق أن قالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "نفذت القوات المسلحة الروسية الليلة (الماضية) ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البحر على مواقع لإنتاج وتخزين الزوارق المسيرة التي تستخدمها القوات الأوكرانية لشن هجمات إرهابية"، مضيفة أن الضربة حققت هدفها وأصابت كل المواقع المستهدفة.

المصدر: RT