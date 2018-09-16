بالفيديو.. رونالدو يقود يوفنتوس لفوز صعب

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للفوز على ضيفه ساسولو (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز رونالدو "صاروخ ماديرا" هدفي اليوفي، في الدقيقتين (50 و56)، مسجلا بذلك باكورة أهدافه بقميص "السيدة العجوز" في الكالتشيو.

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بينما سجل المهاجم السنغالي كوما باباكار هدف الضيوف الوحيد، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على أرضية ملعب "أليانز ستاديوم"، في مدينة تورينو.

وأشهر حكم الساحة في الثواني الأخيرة للقاء، وربما بتوجيه من حكم تقنية الفيديو (VAR)، البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي دوغلاس كوستا لاعتدائه على أحد لاعبي ساسولو، إضافة إلى البصق في وجه اللاعب ذاته.

ويتربع يوفنتوس بمفرده على عرش صدارة الكالتشيو، بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، حصدها من أربعة انتصارات متتالية، بينما مني ساسولو بالهزيمة الأولى في الموسم مقابل انتصارين وتعادل واحد، ويشغل المركز الثالث حتى الآن، بانتظار نتائج بقية المباريات.

المصدر: RT