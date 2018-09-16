بالفيديو .. أحد نجوم يوفنتوس يعتدي على خصمه بشكل سافر ويقوم بعمل مشين!

اعتدى لاعب فريق يوفنتوس البرازيلي، دوغلاس كوستا، بشكل سافر على مهاجم ساسولو فيديريكو دي فرانتشيسكو، خلال مواجهة الفريقين، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ 4 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقام دوغلاس كوستا، بركل خصمه في البداية، ومن ثم وجه له "نطحة" في الرأس، وضربة بالمرفق، قبل أن يكمل سلسلة اعتداءاته بعمل مشين ببصقة في وجه مهاجم ساسولو، في الدقيقة 91 من زمن اللقاء.

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واكتفى حكم الساحة دانييل كيفي، بعد الركلة والنطحة أمام أنظاره، بإشهار البطاقة الصفراء فقط في وجه اللاعب البرازيلي، وفي الثواني الأخيرة من عمر المباراة، جاء الحكم وأشهر البطاقة الحمراء في وجه كوستا، على الأغلب بتوجيه من الحكم المسؤول عن تقنية الإعادة التلفزيونية (VAR).

ومن المنتظر أن يتعرض دوغلاس كوستا لعقوبة قاسية بالإيقاف لعدة مباريات من قبل لجنة التحكيم.

المصدر: RT