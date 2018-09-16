شاهد.. وأخيرا رونالدو يقطع صيامه

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، سجله التهديفي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، وذلك في مرمى ضيفه ساسولو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الكالتشيو.

وسجل رونالدو "صاروخ ماديرا" باكورة أهدافه، بعد انتظار طويل، بقميص فريق اليوفي "السيدة العجوز"، في الدقيقة 50 من زمن اللقاء، على ملعب "أليانز ستاديوم"، في مدينة تورينو.

وعاد الدون البرتغالي بعد خمس دقائق فقط ووقع على الهدف الشخصي الثاني له ولليوفي، حيث انطلق بسرعة كبيرة من منطقته خلال هجمة مرتدة، وتلقى كرة عرضية من زميله الألماني إمري جان، على مشارف منطقة جزاء الخصم، قبل أن يتوغل إلى داخلها ويسدد الكرة في الزاوية اليمنى البعيدة.

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المصدر: RT