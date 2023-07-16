المسألة الدينية في الدولة السوفيتية. لماذا تقلّبَ موقف البلاشفة من الدين ولماذا لم يُمنع رسميا؟

في هذه الحلقة نستضيف السيد مارك سميرنوف وهو صحفي وباحث في الشؤون الدينية، يحمل شهادة الدكتوراة في علم اللاهوت..

وهو رجل دين سابق كان يخدم في الكنيسة الروسية الأرثوذكسية لكنه بعد ذلك اعتزل الخدمة الكنسية وتفرغ للبحث الأكاديمي والعمل الصحفي والتدريس الجامعي.

يعمل مارك سميرنوف حاليا مستشارا لرئيس جامعة موسكو الحكومية التربوية، وهو إلى جانب ذلك عضو في مجلس الخبراء في مجال دراسات الخبرة الدينية التابع لوزارة العدل في الاتحاد الروسي.

وغدا مارك سميرنوف منذ عام ألفين وعشرة نائبا لرئيس تحرير مجلة "العلم والدين".

في هذه الحلقة يحدثنا الضيف عن الدين في الاتحاد السوفيتي في المرحلة الأولى – أي مرحلة ما قبل الحرب العالمية.

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